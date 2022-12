Il Messaggero esalta Milinkovic: «Sta elevando l’assist a forma d’arte»

Il Messaggero oggi in edicola ha stilato il pagellone del 2022 della Lazio di Maurizio Sarri: il giudizio su Milinkovic-Savic

Il Messaggero ha stilato il pagellone della Lazio per il 2022. Questo il giudizio su Milinkovic-Savic, a cui il quotidiano assegna un bel 7.5:

«Sta elevando l’assist a forma d’arte, effettuandolo con qualsiasi parte del piede. Ha sofferto in avvio la cura Sarri, poi ci si è calato e ne ha tratto benefici: ora è presente in tutte e due le fasi. Mal di pancia e mal di caviglia lo limitano, insieme a quella sensazione, che a tratti traspare ancora, di non riuscire ad essere anche il cuore, oltre al fantasista della squadra. Rimane comunque un uomo mercato, il più vendibile all’estero, e non bisogna trascurarlo».