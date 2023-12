Tare: «Quale giocatore mi ha deluso? I tifosi dicono lui ma io…»

Igli Tare ha parlato dei possibili calciatori che lo hanno deluso in passato alla Lazio: l’ex DS difende Muriqi dalle critiche

Durante l’intervista con Cronache di Spogliatoio, Igli Tare, ex DS della Lazio, ha parlato di quei calciatori che potrebbero averlo deluso in biancoceleste:

«Non c’è nessuno. Io ho fatto il calciatore, so come funzionano certe cose. Ci sono giocatori che si ambientano o meno, allenatori che vedono qualcuno o meno. Anche noi addetti ai lavori sbagliamo. Non ho rimpianti. Tutti puntano il dito contro Muriqi, ma io ero consapevole che il suo problema era l’ambientamento e la mentalità. Poi ha dimostrato nel campionato spagnolo di essere uno dei tre/quattro centravanti più forti. È importante il tempo che serve per inserirli. Felipe Anderson per esempio, o Luis Alberto erano giocatori che non potevano giocare nemmeno in Serie C al primo anno. Poi li vedevi in allenamento ed erano dei fuoriclasse. Uno deve essere bravo ad aspettarli».

