Ibrahimovic Lazio, quale sarà il destino dell’attaccante con l’avvento di Sarri? Le ultime novità di calciomercato

Ibrahimovic Lazio, tutte le novità sulla scelta della società capitolina per quanto concerne l’attaccante biancoceleste

Ibrahimovic Lazio. La stagione dell’attaccante biancoceleste è stata al di sotto delle aspettative e, nonostante non sia stato spesso utilizzato molto sicuramente ha dimostrato di avere difficoltà nell’adattarsi in un ambiente come quello capitolino.

Per questa ragione, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, la società biancoceleste starebbe valutando di non riscattare Arijon Ibrahimovic. L’attaccante non è riuscito a performare nella capitale e, per questo, potrebbe tornare al Bayern dopo soli sei mesi in Serie A.