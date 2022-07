Ianni: «L’Europa League è un obiettivo, abbiamo la rosa giusta»

Marco Ianni, collaboratore tecnico di Sarri, ha parlato della prossima Europa League: la Lazio vuole arrivare in fondo

Intervistato da Lazio Style Radio, Marco Ianni ha parlato così della prossima Europa League:

«Sicuramente nelle coppe dobbiamo migliorare il rendimento, giocare giovedì non è semplice ma dobbiamo pensare di poter andare avanti in tutto. Precludersi le cose a priori è sbagliato per una questione di mentalità. L’Europa League è un obiettivo, poi si valuterà in corsa. Abbiamo la forza nel gruppo per poterlo fare».

