I precedenti di Fabbri con la Lazio: bilancio positivo per i biancocelesti

Ecco i precedenti in cui l’arbitro Fabbri ha diretto le partite della Lazio nel campionato di Serie A: domenica dirigerà la sfida con l’Inter

La Lazio domenica sera si gioca un altro big match per continuare a sognare: i biancocelesti, infatti, affronteranno l’Inter a San Siro per la 22esima giornata del campionato di Serie A. L’arbitro della sfida sarà il signor Michael Fabbri e, con lui, il bilancio è molto positivo.

Sul proprio sito web, la società ha voluto riportare i precedenti della squadra con l’arbitro ravennate. Il fischietto romagnolo ha diretto le partite dei biancocelesti in 9 occasioni. In 7 di queste la Lazio ha conquistato i tre punti, mentre in 2 ha subito la sconfitta. In questa stagione, invece, Fabbri non ha ancora mai arbitrato i biancocelesti. La scorsa stagione ha diretto le due vittorie all’Olimpico contro la Fiorentina e la Juventus.