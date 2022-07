Hysaj è arrivato in clinica per sottoporsi alle visite mediche: il giocatore, effettuati gli esami, raggiungerà Auronzo

Non solo Casale, in Paideia è arrivato questa mattina anche Hysaj. Il giocatore è stato impegnato con la sua Nazionale, per questo è in ritardo di qualche giorno rispetto al gruppo.

Oggi effettuerà gli esami di rito pre ritiro, poi raggiungerà i compagni ad Auronzo di Cadore insieme al nuovo acquisto.