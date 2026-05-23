Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato nel pre partita del match della trentottesima giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato nel pre partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

SITUAZIONE – «Sicuramente è difficile la situazione per me, per la società e per la squadra. Questa è l’ultima partita e devono finire in modo professionale».

ESPERIENZA – «Cosa mi rimane? Tante cose. Noi come squadra abbiamo provato tante cose diverse che non sono sempre funzionate ma io prendo tante cose positive di questi tre mesi e vediamo che succederà stasera».

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