Hernanes: «Mi dedico all’imprenditoria. Ho un progetto in Italia»

L’ex giocatore della Lazio rivela di aver intrapreso un nuovo percorso dopo aver concluso la sua carriera calcistica

Ai microfoni di Folha de S. Paulo ha parlato Hernanes, il quale è diventato un imprenditore dopo che ha appeso gli scarpini al chiodo. Le sue dichiarazioni.

NUOVA VITA – «Sento che I’imprenditorialità è quasi una necessità. Perché è naturale che, con successo e una buona situazione finanziaria, vogliamo espandere la nostra area di attività alle nostre passioni e desideri, anche oltre il calcio. A volte l’esperienza come atleta si mette in mezzo, perché quando hai già un successo in un’attività, il tuo avvio in un’altra non è più esattamente un inizio. Avevo bisogno di capire queste sfumature per crescere, in Italia ho un progetto di agriturismo e un ristorante incentrato sul vino, Wine Bistro, a Torino. Per raggiungere questo obiettivo era importante fermarsi a pensare che, nel calcio, ci sono voluti anni di dedizione, apprendimento, attesa e pazienza per raggiungere il successo e, negli affari, sarebbe stato lo stesso. Ho dovuto investire tempo e determinazione»