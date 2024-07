Hansa Rostock Lazio, oggi l’amichevole in Germania: quante ASSENZE per Baroni. Dovrà fare a meno di cinque giocatori

Oggi alle ore 15 è in programma la quarta amichevole precampionato della Lazio contro l’Hansa Rostock, club che milita nella seconda divisione del calcio tedesco. Mister Baroni dovrà fare i conti con le molte assenze.

Infatti, in cinque non sono partiti per la Germania con il resto della squadra. Si tratta degli infortunati Gila e Tavares, degli acciaccati Romagnoli e Castrovilli e dell’influenzato Noslin. Dunque, tutto il peso dell’attacco sarà sulle spalle del solo Castellanos, unica punta a disposizione dell’allenatore.