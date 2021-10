Vicario confessa: «Mi ha fatto arrabbiare il rigore con la Lazio»

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha confessato di aver patito tantissimo il rigore siglato da Immobile nella prima gara di campionato

Gugliermo Vicario, portiere dell’Empoli, in una lunga intervista concessa a calciomercato.com ha svelato un retroscena sull’inizio di stagione. Il classe ’96 non ha infatti ancora digerito il rigore di Immobile nella sfida contro la Lazio:

«Il goal subito che non ho ancora digerito? Il rigore di Immobile contro la Lazio. Mi ha fatto innervosire perché è nato da un mio fallo su Acerbi, una situazione evitabile. L’abbiamo rivisto e analizzato, servirà come bagaglio di crescita per il futuro».