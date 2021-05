Michela, mamma di Daniel Guerini, parla della dolorosa scomparsa del figlio e chiede a gran voce la verità. Le parole

Mamma Michela vuole la verità. Ieri, in occasione dell’inaugurazione di un murales a Don Bosco per Daniel Guerini, suo figlio, la donna ha parlato della sua scomparsa. Le parole a Il Messaggero.

«La sua storia e la sua tragica scomparsa hanno unito tante squadre e poi perché Guero sognava di diventare il campione di tutti. Questo disegno riempie il mio cuore, mi conforta anche se non passa giorno in cui non senta la mancanza di mio figlio. Forse riusciremo a riavere gli oggetti di Daniel che erano con lui quella sera ma vorrei che il guidatore della Mercedes Classe A parlasse, dicesse cosa è accaduto, è l’unico a poter far luce in questo buio che ci attanaglia».