Guerini, lettera di Papa Francesco: «Tragica e inaspettata perdita»

Ieri è stato il giorno dell’ultimo saluto a Daniel Guerini. Come ricordato anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, durante il funerale del ragazzo della Primavera della Lazio, è stata letta una lettera di Papa Francesco.

Queste le parole del pontefice per ricordare il 19enne, lette dal parroco durante la celebrazione: «Appresa la notizia della prematura scomparsa, sua santità Papa Francesco desidera esprimere ai genitori Danilo e Michela e al fratello Alessio e a tutti i familiari, alla società Lazio, giovanili, ai dirigenti e agli amici sentite condoglianze, assicurando un particolare ricordo del giovane Daniel. Il Santo Padre, memore della consolante certezza che ai fedeli defunti la vita non è tolta, ma trasformata, e per essi è preparata una dimora eterna nel regno dei cieli, mentre invoca la beata intercessione della Beata Vergine Maria, affinché accompagni nella divina pace l’anima del giovane Daniel, e ottenga il conforto a quanti ne piangono la tragica e inaspettata perdita, invia di cuore la confortatrice benedizione apostolica, estendendola a tutti i presenti alla celebrazione eucaristica».