Gregucci: «Conosco benissimo Di Francesco e vi dico che partita mi aspetto sabato contro il Venezia»

Gregucci, l’ex biancoceleste a pochi giorni dalla partita con il Venezia rilascia ai microfoni di Radiosei alcune considerazioni sulla sfida

Archiviato il pari rocambolesco di sabato sera contro il Napoli, per la Lazio è già tempo di pensare alla prossima sfida di campionato visto che sabato i biancocelesti saranno di scena al Penzo contro il Venezia. Ma che match sarà contro la squadra di Di Francesco, ai microfoni di Radiosei ad analizzare la sfida e non solo ci pensa l’ex Lazio Angelo Gregucci

PAROLE – Il quinto posto è molto a rischio in questo momento. Siamo sul rettilineo d’arrivo, bisogna sapere che ogni piccolo errore lo si paga a caro prezzo. Abbiamo visto un testa a testa continuo in quest’ultimo periodo. Attenzione al Venezia a tal proposito, perché è una squadra capace di tenere testa a tanti club e spesso e volentieri arriva con il risultato in bilico fino a gli ultimi minuti. Conosco Di Francesco, ci ho lavorato anche spalla a spalla. Lui ha questa idea di calcio molto propositiva e l’ha portata ovunque. Proverà a giocarsela a viso aperto anche sabato, senza dubbio

Noslin? Loro verranno in pressione forte, è la loro indole e apriranno il campo. Mi fido delle scelte di Baroni, l’importante è che si sia consapevoli che il Venezia darà battaglia con i suoi mezzi. Ci sarà campo da attaccare, vero, ma bisogna essere bravi in costruzione e non rischiare inutilmente dei passaggi in questa fase. Classica partita da prendere con le molle. Non possiamo permetterci errori. Guai ad essere superficiali