Greenwood Lazio, QUELLA possibilità spaventa tutti: SCAMBIO tra lo United e un club italiano? Lo scenario da EVITARE

Greenwood Lazio, il club biancoceleste vuole muoversi sul tempo ed evitare lo scambio tra lo United e un’altra italiana

Come scrive Repubblica edizione Roma, il Manchester United è molto interessato a Victor Osimhen, calciatore che potrebbe lasciare il Napoli nonostante l’arrivo di Antonio Conte.

Per arrivare al nigeriano, spiega il giornale, si starebbe pensando anche di inserire nell’affare il cartellino di Mason Greenwood, su cui si sono mosse concretamente al momento solo Lazio e Marsiglia. Una corsa contro il tempo quindi per i biancocelesti, che lavorano per limare la situazione di impasse che si è venuta a creare con i Red Devils per non ritrovarsi l’ex Getafe da avversario il prossimo anno.