Greenwood Lazio, anche il Napoli su di lui: serve una cessione

Greenwood Lazio, non c’è solo la concorrenza del Marsiglia: anche il Napoli ha deciso di inserirsi per l’esterno

Non solo il Marsiglia insidia il calciomercato Lazio per Mason Greenwood, nelle ultime ore è uscito fuori con forza l’interesse del Napoli. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli, tutto dipende dalla cessione di Lindstrom. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Su Greenwood ci sono tante squadre, il Marsiglia è più avanti rispetto alle altre e De Zerbi lo vuole a tutti i costi. In Italia c’è la Lazio, ma si è inserito anche il Napoli, che però deve completare l’uscita di Lindstrom. Se dovesse uscire Lindstrom e non si dovesse chiudere Greenwood al Marsiglia, allora si può aprire una finestra per il Napoli».