Gravina: «Il calcio italiano ha tantissimi talenti. Su Mancini dico questo». Le parole del presidente della Figc

L’Italia ha strappato l’accesso a Euro2024 e dal prossimo giugno sarà impegnata in Germania per difendere il titolo di campione in carica. In merito ai risultati ottenuti si è espresso a margine dell’evento “RCS Sport Industry Talk” il presidente della Figc Gabriele Gravina.

PAROLE– «Abbiamo qualche mese per poter preparare al meglio l’Europeo, abbiamo un titolo da difendere e aspettiamo il 2 dicembre col sorteggio. Al di là della fascia sappiamo di dover affrontare avversari di livello. Mancini? Roberto avrà sentito i ragazzi, non so se ha sentito Spalletti. Ieri gli abbiamo fatto gli auguri per il compleanno, il rapporto di affetto e amicizia per quanto mi riguarda è intatto, un rapporto che va recuperato in ogni caso perché bisogna riconoscergli un percorso di 5 anni straordinari che ci ha consentito di essere campioni d’Europa con un’imbattibilità di 37 partite ».

CALCIO ITALIANO– «Il calcio italiano ha tantissimi talenti, ne è convinto anche Spalletti. Il problema è offrire a questi talenti l’opportunità. Sinner ha potuto esprimere le sue qualità, dobbiamo convincere e convincerci sempre di più che questi talenti hanno bisogno di giocare, di queste opportunità. La dimostrazione la si vede dal fatto che le giovanili azzurre hanno risultati incredibili, purtroppo una volta superata l’Under21 disperdiamo questo talento ».