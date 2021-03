Gran Galà AIC, la Lazio candidata a miglior squadra con Juve e Atalanta

Questo venerdì ci saranno le premiazioni per il Gran Galà del calcio organizzato dall’AIC: la Lazio è candidata come miglior squadra

La Lazio nell’ultima giornata di campionato è tornata alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Con il 3-2 al Crotone, i biancocelesti si rilanciano nella loro corsa ad un piazzamento nell’Europa che conta.

Proprio per aver centrato la qualificazione in Champions League dopo 13 anni, la squadra allenata da Simone Inzaghi è stata candidata a miglior squadra della stagione 2019-2020 per il Gran Galà del calcio, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. La premiazione ci sarà venerdì prossimo e a contendere il titolo alla Lazio ci saranno Juventus e Atalanta.