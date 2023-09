Gol Provedel, Spotify sbaglia il tag della Lazio: la replica del club biancoceleste

Provedel, il portierone biancoceleste da ieri è l’assoluto protagonista della prima giornata di Champions, e ha coinvolto addirittura Spotify

La rete di Provedel che ha permesso alla Lazio di pareggiare in extremis contro l’Atletico, sta facendo il giro non solo dei social ma anche delle app di musica. Spotify infatti, ha voluto dedicargli una playlist apprezzata sia dai tifosi che dal club, ma con il tag sbagliato. Tale errore non ha cambiato il parere della società che a riguardo replica

PAROLE – Tag sbagliato? Va bene lo stessoooooooo! Siamo ancora carichi da ieri sera!