Gol Immobile o autogol Depaoli? La decisione della Lega Serie A

La Lazio ha sbloccato il match contro il Benevento. Ma c’è un dubbio: è gol di Ciro Immobile o autogol di Depaoli?

Sono bastati 10 minuti alla Lazio per sbloccare il match casalingo contro il Benevento. Ma l’azione che ha portato alla rete del vantaggio dei biancocelesti porta a una domanda. Al di là del fatto che è stato necessario l’intervento del Var, per un iniziale offside segnalato, la domanda è solo una: è gol di Immobile o autogol di Depaoli?

In un primo momento la Lega Serie A aveva attribuito la rete al bomber dei capitolini, che così si sarebbe sbloccato e avrebbe toccato il traguardo dei 150 gol. Le immagini però lasciavano qualche dubbio per un tocco di Depaoli. Ed è per questo che anche la Lega, in un secondo momento, ha attribuito l’autogol al difensore dei campani.