Goal of the Day, la Lazio ricorda la magica di Mihajlovic contro il Chelsea – VIDEO

Lazio, il club biancoceleste ricorda con piacere la splendida prodezza del serbo contro il Chelsea in Champions League

Nella gloriosa storia della Lazio, numerose sono state le prodezze che sono rimaste indelebili nella mente e negli occhi dei tifosi, tra cui le gesta di Mihajlovic. A distanza di 24 anni da quel gran gol di Londra con il Chelsea, la Lazio ricorda per il Gola of The Day la prodezza di Mihajlovic il quale rimarrà per sempre nella mente e nei cuori di laziali e sportivi