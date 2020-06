Serie A, Giulini: «I campionati vanno portati a termine»

Il presidente del Cagliari, ai microfoni di Radio Radio, ha detto la sua sull’eventuale situazione che si presenterebbe in caso di nuovo stop

Tommaso Giulini, patron del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare dell’eventuale situazione che si presenterebbe in caso di nuovo stop del campionato. Ecco le sue parole:

«I campionati vanno portati a termine, in particolare A e B. Non troverei corretto, qualora anche la B non finisca, che la terza classificata salga in A senza i playoff, e che al tempo stesso faccia retrocedere la terzultima di Serie A».