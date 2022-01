Giudice Sportivo, gli squalificati per la 24ª giornata: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Giudice Sportivo ha comunicato la lista dei calciatori squalificati per la prossima giornata di Serie A

Serie A in pausa per gli impegni delle Nazionali, ma intanto il Giudice Sportivo ha comunicato la lista dei calciatori squalificati per la prossima giornata, la ventiquattresima. La Fiorentina non potrà contare su Odriozola per il match contro la Lazio.

CALCIATORI ESPULSI



Cambiaso (Genoa): 1 giornata

Ekdal (Sampdoria): 1 giornata

Odriozola (Fiorentina): 1 giornata

Veseli (Salernitana): 1 giornata

CALCIATORI NON ESPULSI

Deulofeu (Udinese): 1 giornata

Joao Pedro (Cagliari): 1 giornata

Hickey (Bologna): 1 giornata

Locatelli (Juventus): 1 giornata

Rogerio (Sassuolo): 1 giornata

Bremer (Torino): 1 giornata

Simeone (Verona): 1 giornata

Un turno di stop anche per Ivan Juric, tecnico del Torino, espulso per proteste in occasione del match contro il Sassuolo.