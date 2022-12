Giordano: «Mariano Diaz giocatore importante. Pellegrini? Gli dare una chance»

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha parlato così degli ultimi nomi fatti per il calciomercato invernale: le sue parole

Anche Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del mercato della Lazio. Ecco le sue parole:

MARIANO DIAZ – «Giocatore importante che ha trovato poco spazio, visto il parco attaccanti del Real. È veloce e tecnico, sa giocare in profondità e venire incontro per giocare la palla. Anche se in panchina, a Madrid c’è solo l’eccellenza. Ha tutte le caratteristiche per far bene anche alla Lazio, perché sa giocare a calcio ed è anche strutturato fisicamente. Non è Benzema, certo, ma è bravo».

PELLEGRINI – «Mi aspettavo una carriera più importante. Ha tutto, tecnica, corsa e capacità di crossare. Ha avuto vari infortuni, io lo conosco bene, l’ho seguito fin da giovanissimo. A livello esplosivo è tremendo, difficilmente gli stai dietro. Per sei mesi ci penserei, anche perché se fa bene potresti riscattarlo, altrimenti puoi fare scelte diverse. Una possibilità gliela darei, ha tante capacità ancora inespresse».