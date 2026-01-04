 Giordano: «Match non facile per la Lazio contro il Napoli. I biancocelesti sono senza attaccanti centrali. Mercato? Ecco di cosa ha bisogno Sarri»
Giordano in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della Lazio e si è soffermato anche sul mercato dei biancocelesti

Bruno Giordano, ex attaccante simbolo di Lazio e Napoli, si racconta a cuore aperto a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida tra le sue due squadre del cuore. Una carriera divisa tra Roma e Napoli, 254 presenze in biancoceleste e 109 in azzurro, condite da 145 gol totali.

IL CUORE DIVISO A METÀ «C’è il senso pieno della mia vita. Ho rispetto per chiunque mi abbia dato possibilità sia da calciatore che da allenatore, sono stato in città straordinarie, ma la Lazio e il Napoli per me sono un sentimento».

LA SFIDA TRA AZZURRI E BIANCOCELESTI «È un match piacevole da leggere. Il Napoli è la favorita per lo scudetto; la Lazio deve sfruttare il mercato di gennaio per superare le difficoltà estive. Il Napoli è forte, è una potenza. Lo è anche l’Inter, però Conte per me sta davanti. Ha saputo fronteggiare assenze determinanti, di peso e di spessore, e resiste. E se proprio non dovesse vincere lui, io penso che ci riesca il Milan».

LA LAZIO OGGI «Non ha attaccanti centrali, avendo appena venduto Castellanos e dovendo rinunciare anche a Dia. E il Napoli ha contenuti difensivi di valore, non sarà facile».

DI COSA HA BISOGNO SARRI «Ha bisogno di almeno una prima punta e di una di quelle mezze ali che lui porta dentro al campo e nei pressi dell’area. E comunque, non sta lontanissima dall’Europa, eh…».

