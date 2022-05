Giordano: «Errori inammissibili col Var, ma siamo abituati a cercare attenuanti»

L’ex calciatore della Lazio Giordano ha detto la sua sulle polemiche arbitrali dopo l’ultimo turno di campionato

Bruno Giordano, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha detto la sua sulle polemiche arbitrali a seguito della partita dei biancocelesti contro lo Spezia.

POLEMICHE ARBITRALI – «Scaricare responsabilità e cercare attenuanti che spesso coinvolgono gli arbitri è una pratica diffusa del nostro calcio. Andiamo avanti con il VAR e poi ci rendiamo conto che anche con la tecnologia ci sono questi errori. Una volta ci va di mezzo la Lazio, in altre occasioni sono state favorite o penalizzate altre squadre. La realtà è che stiamo parlando di cose davvero assurde, errori non ammissibili con la possibilità di rivedere le immagini. Andiamo avanti con le nostre abitudini, parliamo di questi argomenti e non di calcio. Questo è il vezzo del calcio italiano, manca sportività e volontà di guardare in casa propria. Mourinho pareggia con il Bologna e parla di un’altra squadra che ha giocato il giorno prima. Gasperini invece di spiegare le difficoltà dell’Atalanta torna sull’argomento dopo aver pareggiato con la Salernitana. Sto assistendo ad un calcio che non è più mio, si viaggia a vista».

CORSA EUROPA – «Lazio e Roma sono dentro e ci resteranno fino alla fine. Non avranno problemi entrambe. Non ho il minimo dubbio visto lo stato di forma di Atalanta e Fiorentina».