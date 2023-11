Gila il sostituto di Romagnoli: ma spunta anche l’idea di un cambio ruolo per Salernitana Lazio. Le ultime sugli avvicendamenti in difesa

Dovrebbe essere Mario Gila il sostituto designato di Alessio Romagnoli in vista di Salernitana-Lazio. Lo spagnolo, che non ha ancora trovato minutaggio in stagione, farà coppia inedita con Patric.

Secondo Il Messaggero, tuttavia, Hysaj sarebbe stato messo in preallarme per ricoprile il ruolo di centrale di difesa.