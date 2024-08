Gila al Real Madrid? Il messaggio dello spagnolo ai tifosi - FOTO

Il messaggio di Mario Gila, difensore della Lazio che interessa al Real Madrid, ai tifosi biancocelesti in vista della nuova stagione

Mentre prosegue l’interesse del Real Madrid per Mario Gila, il difensore della Lazio ieri non è sceso in campo con il Frosinone per un problema all’alluce in via di recupero. Marco Baroni conta di averlo a disposizione per l’amichevole con il Cadice e intanto lui, su Instagram, manda un messaggio chiaro ai tifosi.

PAROLE – «Ci vediamo di nuovo Laziali! Comincia una nuova stagione. Pronto per nuovi obiettivi».