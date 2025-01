Gila Lazio, la big di Serie A può provarci! E’ nella lista di quella società: il pensiero di Lotito sulla possibile cessione

Gila Lazio, una big di Serie A può provarci per il difensore spagnolo. E’ nella lista degli obiettivi di quel club: le ultime novità

L’ Inter guarda al prossimo anno con l’intenzione di intervenire per ringiovanire il reparto difensivo. Si cerca un erede di Francesco Acerbi e il nome preferito da Simone Inzaghi porta a Isak Hien dell‘Atalanta.

Ma, come spiega Tuttosport, quello del centrale svedese non è l’unico nome sul tavolo dei dirigenti del club di Viale della Liberazione. Ce ne sono altri due, sempre dalla Serie A: si tratta di Jaka Bijol dell’Udinese e di Mario Gila, che però non è in uscita dal calciomercato Lazio. Trattare con Lotito, specialmente a gennaio, è come “andare dal dentista”.