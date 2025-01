Gila Lazio, Fabiani chiaro: «Cedere al fascino del Real? Anche noi abbiamo già tanto fascino. Sulla possibile cessione...»

Gila Lazio, Fabiani parla con sicurezza del possibile futuro del giocatore spagnolo: ecco cosa ha detto il dirigente capitolino

Intervistato da LSC, il DS biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato della possibile cessione di Mario Gila da parte del calciomercato Lazio.

GILA – Se Gila può cedere al fascino del Real Madrid? La Lazio ha già tanto fascino. Lui ha ancora qualche anno di contratto con noi, è stata brava la società ad acquistarlo quando non era nessuno. Col tempo si è guadagnato la stima di tutto l’ambiente e dei tecnici che lo hanno allenato. Cessioni? Questo è il limite del nostro presidente, lui è restio a mandare via i nostri giocatori, crea un rapporto di empatia con loro. Anche se arriva qualche proposta, lui difficilmente è disposto a cedere. Non è colpa mia. È difficile convincere Lotito a liberarsi di qualcuno. I rinnovi di Pedro e Vecino sono un problema? No, chi è in scadenza spesso dà il doppio o il triplo sul campo. Questa società non ha mai scaricato nessuno, abbiamo sempre parlato con chi voleva andare via. Un contro è lavorare con Milinkovic, con l’Immobile dei tempi migliori, e un conto è farlo senza. C’è stata una scelta anche un po’ d’incoscienza, di coraggio da parte della società di fare alcune mosse in estate. Sono rischi calcolati. Il calcio purtroppo ha un inizio e una fine, alcuni di loro hanno preferito fare altre valutazioni e la società li ha accontentati.

L’INTERVISTA COMPLETA DI FABIANI A LSC