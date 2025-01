Gila Lazio, asta in estate per lo spagnolo? Due big di Serie A sarebbero sulle sue tracce: i dettagli

Gila Lazio, asta in estate per il difensore spagnolo? Sulle tracce del centrale ci sarebbro due big del campionato italiano

Giulio Cardone, noto giornalista vicino al mondo biancoceleste, ha fatto il punto sui possibili nomi in uscita del calciomercato Lazio, soffermandosi sui pezzi più pregiati della rosa e sulle squadre che li seguono.

Tra questi quindi, oltre ad Isaksen, ci sono anche Dele-Bashiru e Rovella: entrambi piacciono in Premier League, l’Azzurro addirittura sarebbe finito nel mirino del Liverpool. In estate poi sarà una sfida a due tra Inter e Juve che sarebbero pronte a fare offerte importanti per Mario Gila.