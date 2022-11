Giannini: «Una volta mi venne di festeggiare sotto la Nord in un derby»

Giuseppe Giannini ha parlato del derby della Capitale svelando un aneddoto. Le sue dichiarazioni

Giuseppe Giannini durante la presentazione del libro “Il Grande libro del derby di Roma“, ha svelato un aneddoto sul derby della Capitale dove lui segnò il gol del momentaneo vantaggio giallorosso.

PAROLE – «Avevo e ho tutt’ora un sacco di amici della Lazio. Nella settimana che precedeva il derby mi prendevano in giro dicendomi che non avrei avuto il coraggio di imitare Paolo Di Canio, che andò sotto la curva Sud dopo aver segnato alla Roma. Dopo la promessa-scommessa con gli amici laziali, in quel derby portai in vantaggio la Roma e di istinto mi venne in mente di andare verso la Nord. Non se ne fece nulla, perché Tempestilli nell’abbracciarmi per l’esultanza di fatto mi fermò».