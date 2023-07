Oddi: «D'Amico come un fratello minore, venerdì ero da lui e...»

Giancarlo Oddi, ex Lazio, ha voluto ricordare Vincenzo D’Amico, suo amico ed ex compagno di squadra, scomparso ieri

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Giancarlo Oddi ha ricordato così Vincenzo D’Amico:

«Sono stato da lui in ospedale venerdì e non è mai riuscito ad aprire gli occhi. Se ne va un fratello minore, bravo, simpatico: come giocatore non si discute, ma come persona era unica, bella. È stato un grandissimo, un anno ha praticamente salvato la Lazio da solo. Si è meritato la fascia di capitano, dimostrando di essere un calciatore fortissimo e un grandissimo uomo».