Genoa, ora è ufficiale: Pandev rinnova fino al giugno 2022

Goran Pandev si legherà al Genoa per un’altra stagione. Ufficiale il suo rinnovo del contratto: il comunicato del club

Goran Pandev ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Genoa. Lo conferma lo stesso club rossoblu:

«L’attaccante, reduce da uno storico Europeo disputato con la Macedonia del Nord, ha rinnovato il contratto che lo legherà al Genoa Cricket and Football Club fino al 30 giugno 2022. Pandev con la maglia del Grifone ha già raggiunto importanti traguardi: 156 presenze in Serie A TIM sulle 473 totali e 28 gol dei suoi 101 nel torneo. E’ inoltre il terzo calciatore straniero per numero di presenze nella storia della Serie A TIM ed è uno dei cinque giocatori attualmente in Serie A TIM ad aver realizzato almeno 100 reti nella competizione».