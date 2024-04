Genoa Lazio, la moviola dei quotidiani: direzione tranquilla per Feliciani. Gialli giusti e nessun episodio da Var

La Lazio ha battuto il Genoa per 1-0 e, come riporta Il Corriere dello Sport, la direzione dell’arbitro Feliciani è stata abbastanza tranquilla. Giusti i tre gialli a Casale, Cataldi e Vogliacco, ma manca un cartellino per De Winter per un colpo con il braccio nei confronti di Mandas nel finale.

Inoltre, rischia il giallo nel recupero Tudor per proteste su una rimessa laterale. Non ci sono stati episodi eclatanti ed il Var non è intervenuto.