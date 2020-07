Secondo la Gazzetta dello Sport, Stefan Radu, difensore della Lazio, potrebbe aver finito la stagione per un problema al polpaccio.

Radu a Udine ha rimediato un sospetto stiramento al polpaccio: per lui c’è il rischio che la stagione sia finita. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Un altro infortunio che non permetterebbe di tamponare l’emergenza in casa biancoceleste.