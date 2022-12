Galatasaray, Buruk: «Sarri mi ha chiesto una cosa. Sulla partita...»

Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, ha parlato dopo la sconfitta in amichevole contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

SARRI – «Ho detto a Sarri chi ci mancava. Mi ha chiesto quali fossero gli infortunati. Mi hanno detto che erano soddisfatti dell’ambiente. Ci siamo augurati il ​​successo. Anche oggi i giovani hanno avuto molto tempo a disposizione. Hanno giocato bene. Voglio congratularmi loro».

MATCH – «Abbiamo giocato secondo il nostro piano di gioco generale: la Lazio è una squadra molto forte e di qualità. Abbiamo esercitato la giusta pressione, conquistato i palloni giusti e creato posizioni da questa pressione. Quando sono entrati i nostri giovani, abbiamo cercato di mantenere la stessa intesa di gioco. Se guardiamo i dati della partita, il Galatasaray ha avuto il 57% di possesso palla. Nel gioco fluido, è stato il Galatasaray a dominare la partita. Abbiamo fiducia nei nostri giocatori, vogliamo che facciano esperienza. Vogliamo superare questa carenza di chi non ha riscontri. In questo senso, è stato un buon abbinamento. Abbiamo ottenuto la massima efficienza possibile in una partita amichevole».