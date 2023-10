Gravina chiarisce: «Il patteggiamento di Tonali? Vi dico questo»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato il patteggiamento di Sandro Tonali per il caso scommesse: le dichiarazioni

Gabriele Gravina ha commentato il patteggiamento di Sandro Tonali al termine della Giunta Coni. Ecco le parole del presidente della FIGC sulla sanzione all’ex Milan:

«Tra la Procura Federale e Sandro Tonali è già stato raggiunto l’accordo, che è avvenuto prima del deferimento, quindi deve essere avallato dal sottoscritto, cosa che ho già fatto. E’ previsto un patteggiamento per 18 mesi di cui 8 mesi di attività di recupero, alcune riguarda l’attività terapeutica e almeno 16 incontri in presenza come testimonianza. Le regole prevedono un certo numero di anni di sanzione. E’ previsto il patteggiamento, sono previste le attenuanti, i ragazzi hanno collaborato fino all’inverosimile, quindi noi continuiamo a rispettare delle regole che ci siamo prefissati»