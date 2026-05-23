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Furlanetto nel post partita: «Settimana difficile da raccontare. Tutto così veloce ma sono felicissimo»

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2 giorni ago

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Dc Roma 17/05/2026 - campionato di calcio serie A / Roma-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Alessio Furlanetto

Furlanetto, portiere della Lazio, ha parlato nel post partita del match della trentottesima giornata contro il Pisa di Oscar Hiljemark

Alessio Furlanetto, portiere della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro il Pisa. Le sue parole rilasciate per DAZN:

PEDRO – «Da piccolo lo guardavo in tv, è stato un grande campione. Stare con lui in campo è un’emozione grandissima».

SETTIMANA DERBY – «Settimana difficile da raccontare. Tutto così veloce, un giorno prima ho saputo che avrei giocato il derby, oggi poi ho avuto l’occasione di giocare anche questa seconda partita nonostante un problemino, ma sono felicissimo di aver chiuso la stagione così. Era difficile da immaginare una doppia partita così all’esordio».

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