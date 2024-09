Funerali Eriksson, l’ultimo SALUTO degli Ultras Lazio. Ecco il DONO portato in Svezia

Funerali Eriksson, una delegazione degli Ultras Lazio ha voluto partecipare all’ultimo saluto per l’ex allenatore biancoceleste

In Svezia per i funerali di Sven Goran Eriksson era presente anche una delegazione degli Ultras Lazio, i quali hanno donato una corona di fiori. Bianchi e azzurri, come il club della Capitale guidato dall’ex allenatore. Ai lati due piccole bandiere, una con i colori della nostra Nazione e una con i colori della Lazio. Al centro, un nastro blu con la scritta “Ultras Lazio”.