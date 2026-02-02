Connect with us

Calciomercato

Frattesi Lazio, nuovo tentativo di Fabiani: l’Inter rifiuta 30 milioni

Published

7 minuti ago

on

By

Frattesi
Db Milano 06/01/2024 - campionato di calcio serie A / Inter-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Davide Frattesi

Frattesi Lazio, i nerazzurri non intendono cedere il centrocampista alla Lazio nonostante una proposta economicamente importante

La Lazio non molla la presa su Davide Frattesi. Nonostante i tentativi già falliti, i biancocelesti hanno fatto un nuovo, deciso tentativo per il centrocampista dell’Inter.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio ha presentato una nuova offerta per Frattesi, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, con una formula di prestito con obbligo condizionato. Tuttavia, la risposta dell’Inter è stata ancora una volta negativa.

Frattesi Lazio, nuovo rifiuto dell’Inter

La Lazio ha intensificato i propri sforzi per portare Davide Frattesi nella capitale, ma la trattativa non si è concretizzata. I biancocelesti hanno messo sul tavolo una proposta che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto, ma l’Inter ha deciso di non cedere il centrocampista, confermando la propria posizione già espressa in passato.

Il futuro di Frattesi e l’interesse della Lazio

Davide Frattesi è stato seguito da molte squadre durante questo mercato invernale, ma la Lazio ha sempre mantenuto una posizione privilegiata nelle trattative. Nonostante i tentativi dei biancocelesti, l’Inter non ha aperto alla sua partenza con destinazione Capitale.

