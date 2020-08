Fratello Immobile: «Come può Dybala aver fatto meglio di Ciro?!»

La polemica del fratello del centravanti biancoceleste sull’assegnazione a Paulo Dybala del premio come miglior giocatore della Serie A.



«Non sono un laureato in statistica ma vorrei capire a livello matematico come può incidere di più uno che fa 1/3 dell’altro. 45 vs 17, Serie A un’altra bella figura». Messaggio poi ripostato dalla moglie di Immobile». Queste il commento, postato sul proprio profilo Instagram, da parte di Luigi Immobile, fratello di Ciro. La polemica nasce dall’assegnazione a Paulo Dybala come miglior giocatore della Serie A 2019-20, con il centravanti biancoceleste nominato “soltanto” miglior attaccante.