Francesco Panella: «Ecco cosa cucinerei per Lotito, Sarri e…». Ecco i piatti che preparerebbe lo chef grande tifoso della Lazio

Ai microfoni di Affariitaliani.it il noto chef Francesco Panella, grande tifoso della Lazio, ha raccontato dei piatti che cucinerebbe per i tre principali personaggi della società biancoceleste. Le sue parole:

PER LOTITO – «Gli farei sicuramente una cacio e pepe, perché lui è uno un po’ godereccio e quindi anche se poi sta attento glielo preparerei…»

PER SARRI– «Un piatto armonico, con tanti ingredienti che possano sposarsi bene l’uno con l’altro. Un piatto totalizzante, userei ingredienti dolci, salati, di diverse consistenze. Farei un percorso gustativo a 360° che esprime un po’ il suo calcio»

PER IMMOBILE– «Un piatto sanguigno, un po’ da killer come lo è lui in area di rigore, perché quando vede la porta non c’è niente da fare va dritto giù. E quindi un piatto che sappia proprio di carne viva, una bella tartare di crudo »