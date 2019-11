FORMELLO – Radu di nuovo in campo. Domani le prove tattiche

Formello, la Lazio torna ad allenarsi in vista della sfida col Cluj. Si rivede Radu e domani al via le prove tattiche

Si aprono di nuovo le porte del campo centrale di Formello e la Lazio ricomincia ad allenarsi per la sfida contro il Cluj di giovedì sera in Europa League allo Stadio Olimpico. Rimandate a domani le prove tattiche: oggi si è svolta un’abbondante analisi video e i giocatori in campo si sono visti per lavoro propriocettivo, possesso palla e partita a campo ridotto. Integrati al gruppo sono stati Jorge Silva, Durmisi, Djavan Anderson e Casasola. Tra le fila della prima squadra si rivedono anche Radu e Berisha, unici assenti Lukaku e Marusic. Il numero 26 biancoceleste ha svolto una corsa lungo la fascia in alternativa della partitella.

