FORMELLO Lazio, Marusic riprende la corsa. Assenti Patric e Lukaku

Lazio, a Formello seduta mattutina per preparare la sfida contro l’Udinese. Assenti Patric e Lukaku.

Solo due giorni per preparare la sfida di domenica con l’Udinese: Simone Inzaghi non perde tempo e dà appuntamento ai suoi questa mattina a Formello. Riscaldamento atletico per tutti, poi scarico per i titolari di ieri sera e allenamento completo per gli altri, impegnati in esercitazioni tecniche sul possesso palla prima della partitella a campo ridotto.

INFORTUNI – Assente Lukaku, questa mattina, mentre Patric e Berisha si sono sottoposti a una seduta terapica all’interno del centro sportivo. Torna invece Marusic: blanda corsetta per il montenegrino, questa mattina. Potrebbe anche farcela, per la gara con l’Udinese, ma non aver partecipato a nessuno degli allenamenti della settimana non favorisce il suo rientro immediato. Caicedo, ancora alle prese con il disturbo alla caviglia, ha preso parte al lavoro di scarico. Al gruppo si è unito anche Alessio Bianchi, centrocampista classe 2000 della Primavera biancoceleste.