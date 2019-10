La Lazio si è ritrovata nel pomeriggio a Formello dove è andato in scena il secondo allenamento settimanale

Torna in campo la Lazio, priva di otto nazionali (Strakosha, Luiz Felipe, Vavro, Luis Alberto, Acerbi, Immobile, Berisha, Marusic, e André Anderson). Inzaghi per poter contare su un gruppo di calciatori, ha aggregato al resto della squadra i fuori rosa Casasola, Djavan Anderson e i Primavera Falbo e Alia. Dopo l’assenza di ieri per un permesso, è tornato a Roma Patric, mentre non si è visto neanche oggi Jony, ancora fermo per un attacco influenzale.

ALLENAMENTO – La seduta è iniziata con una fase di riscaldamento e di torelli, poi Inzaghi ha diviso la squadra che è stata impegnata in alcune esercitazioni sul possesso palla. La Lazio tornerà in campo domani, prima di chiudere la settimana sabato mattina con l’amichevole contro i ragazzi della Primavera.