 Formazioni ufficiali Moldova Italia, le scelte del ct azzurro Gattuso in vista della partita per le qualificazioni ai Mondiali
2 giorni ago

Formazioni ufficiali Moldova Italia: le scelte del ct Gattuso in vista della partita di qualificazione ai Mondiali. Le ultimissime

Ecco le formazioni ufficiali di Moldova Italia. Il match dello Stadio Zimbru a Chisinau ospiterà la sfida in campo alle 20:45 valida il turno di qualificazione di Qualificazioni Europee.

FORMAZIONI UFFICIALI

MOLDAVIA (3-5-2): Kozhukhar; Stefan, Craciun, Dumbrăvanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Ct: Lilian Popescu

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso

