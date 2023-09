Fischi a Donnarumma, l’appello di Adani: «Agli azzurri serve amore»

Donnarumma, l’ex difensore lancia un appello ai tifosi sui social visti gli innumerevoli fischi dei tifosi al portiere del Psg

Tutto come previsto, l’ingresso di Donnarumma a Sansiro per la partita dell’Italia contro l’Ucraina è stato travolto da fischi visto il passato nel Milan del portiere. Su Instagram Adani lancia un appello in difesa del portiere, e riporta queste parole

PAROLE – Stasera c’è Italia-Ucraina a San Siro, ci sarò anche io. È una partita più che delicata, già decisiva per il cammino verso l’Europeo. Ma lasciamo da parte il calcio, parliamo dei comportamenti: invito tutti i cinquantamila e più che saranno presenti a non fischiare né Donnarumma, né qualsiasi altro giocatore che veste la maglia azzurra

Seconda cosa, non fischiamo l’inno ucraino. Per favore, un po’ di rispetto per questi ragazzi che indossano una maglia che più di sempre è una pelle, per dare una piccola soddisfazione alla loro gente, che soffre così tanto. Mostriamo rispetto, maturità, comprensione, solidarietà