Fiorentina-Lazio, Baroni: Ecco quando PARLERA’ il tecnico in conferenza stampa

Fiorentina Lazio, a pochi giorni dalla sfida in trasferta contro la formazione toscana ecco quando parlerà il tecnico biancoceleste

Ci siamo ancora pochi giorni e la Lazio tornerà in campo, per sfidare la Fiorentina di Palladino con entrambe bisognose dei tre punti per la classifica. I biancocelesti vogliono bissare la vittoria di lunedì sera contro il Verona, per potersi proiettare al meglio alla gara d’esordio di Europa League con la Dinamo Kiev

In occasione della partita in trasferta contro i viola, oggi 20 settembre alle 15 Baroni parlerà in conferenza stampa e presenterà il match