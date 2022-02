Milinkovic-Savic a Italiano: «Ma lasciami andare». Cosa è successo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simpatico siparietto andato in scena durante Fiorentina-Lazio tra Sergej Milinkovic-Savic e Vincenzo Italiano

Nella gara dominata dalla Lazio di Sarri al Franchi contro la Fiorentina, DAZN ha scovato un siparietto divertente andato in scena prima dell’inizio del secondo tempo.

Le squadre sono schierate in campo con Milinkovic–Savic che si trova vicino alle panchine all’altezza del centrocampo pronto ad andare in avanti a raccogliere il classico lancio lungo. Vincenzo Italiano – tecnico della Fiorentina- se ne accorge e chiama Sottil: «Ricky, vieni qua e corri con lui!». Il serbo sorride e risponde: «Ma lasciami andare». Il tecnico non ci sta, si avvicina al serbo e ripete: «Corri con lui sennò corro io con te».