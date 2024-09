Fiorentina Lazio, Gudmundsson TITOLARE? Palladino deve SCEGLIERE tra due piani: ecco CHI può giocare accanto a Kean

Verso Fiorentina Lazio, Raffaele Palladino starebbe pensando a chi schierare in attacco accanto a Kean e c’è l’idea Gudmundsson

Come riporta il Corriere dello Sport, in Fiorentina – Lazio potrebbe esserci l’esordio con i viola di Gudmundsson. L’attaccante islandese, l’anno scorso al Genoa, quest’anno non ha ancora disputato neanche un minuto per via di diversi problemi fisici e a causa del processo a suo carico che lo ha visto viaggiare in patria nelle scorse settimane.

Raffaele Palladino starebbe pensando a due piani. Se il primo vede l’islandese in campo, il secondo riprende l’attacco schierato a Bergamo contro l’Atalanta. Dunque, Kean verrebbe affiancato da uno tra Colpani o Beltran.